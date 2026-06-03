تكليف بنكين ريكاني بمهام رئاسة سلطة الطيران المدني في العراق

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أربيل (كوردستان 24)- استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء أمرًا ديوانيًا يقضي بـ تكليف بنكين عبد الله ريكاني بمهام رئيس سلطة الطيران المدني.

ونصّ الأمر على أن التكليف يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في الثالث من حزيران 2026، مع توجيه نسخ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سلطة الطيران المدني، مكتب نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، الدائرة القانونية، ومديرية سكرتارية المكتب، لغرض العلم واتخاذ ما يلزم.