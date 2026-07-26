حماس تعلن مقتل مدير الأمن الداخلي بغارة إسرائيلية في غزة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد 26 تموز/یولیو 2026، أن غارة جوية إسرائيلية قتلت، مسؤولاً بارزاً في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس ومرافقه، أثناء تنقلهما في مركبة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة ومسعفون بأن القتيل هو العقيد وائل موسى اللداوي، مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، إضافة إلى الرائد رامز توفيق أبو زريق الذي كان برفقته.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة استهدفت عنصراً من حركة حماس شمال غزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تأتي الغارة في إطار سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت أفراداً ومسؤولين في أجهزة الشرطة والأمن التابعة لحماس في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، حيث تتهم إسرائيل عدداً منهم بالارتباط بالجناح العسكري للحركة وبالضلوع في تهديدات ضد قواتها.

في المقابل، تقول حماس إن استهداف جهاز الشرطة ومؤسساته يهدف إلى نشر الفوضى والانفلات الأمني في القطاع، وتعتبره انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفق مسؤولين صحيين في غزة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1190 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما لا تعلن حماس عادةً عن حجم خسائرها في صفوف عناصرها.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى العمليات العسكرية واسعة النطاق، فإنه لم يوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة، بينما تقول إسرائيل إن مسلحين في غزة قتلوا أربعة من جنودها منذ بدء سريان الاتفاق.



المصدر: العربیة