بغداد.. تنظيم السلاح تحت مظلة القانون لا يستهدف الإساءة لأي طرف ويهدف لتوحيد الجهد الوطني

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، المرتكزات الوطنية لمشروع حصر السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن رؤية رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، في تنظيم السلاح تنطلق من أبعاد أبوية ووطنية هدفها الأسمى حماية أمن المواطنين، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تستهدف الإساءة لأي طرف، بل تسعى لتوحيد الجهد الوطني.

وقال النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن رؤية الحكومة العراقية، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، في ملف تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، تستند إلى منطلق أبوي ووطني جامع، يهدف إلى ترسيخ دعائم الاستقرار الشامل وحماية أمن العراقيين كافة".

وبيّن أن "التضحيات الجسام التي قدمها أبناء القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها وصنوفها في معارك الشرف ضد الإرهاب، هي دائماً محل إجلال وتكريم لدى القيادة العامة"، لافتاً إلى أن "إجراءات تنظيم السلاح وحصره تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا تهدف إلى الانتقاص من أي جهد وطني أسهم في حماية الأرض والمقدسات، بل تسعى لتوحيد الجهد لإدارة المنظومة الدفاعية والأمنية وحماية الوطن من التهديدات الخارجية".

وأضاف أن "الحوار والتفاهم الأخوي مع جميع القوى والأطراف الوطنية يستند إلى الثوابت الدستورية وتوجيهات المرجعية الدينية العليا"، مؤكداً أن "التعامل مع هذا الملف يتم بأعلى درجات المسؤولية الوطنية بما يضمن هيبة الدولة ويحفظ كرامة وتضحيات أبنائها، ويفوّت الفرصة على محاولات شق الصف الوطني أو المساس بالاستقرار والتنمية".