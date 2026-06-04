تسرب نفطي في حي سكني بكركوك.. وضغط الحقول المتوقف إنتاجها وراء الحادث

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أربيل (كوردستان24)- شهد حي "دەروازە" (البوابة) على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية، تسرباً للنفط الخام إلى سطح الأرض، ما تسبب بأضرار في المنطقة السكنية والشارع العام، فيما باشرت الفرق الفنية أعمال المعالجة والصيانة.



وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان24 من الجهات المعنية، فإن الحادث نجم عن ارتفاع الضغط داخل الحقول والآبار النفطية وخطوط النقل، نتيجة توقف عمليات استخراج وتصدير النفط خلال الفترة الحالية.



وأوضحت المصادر أن الضغط المتزايد أدى إلى تعرض أحد الأنابيب النفطية للتلف والتشقق، ما تسبب بتدفق النفط الخام إلى سطح الأرض ووصوله إلى أجزاء من المنطقة السكنية.

وتواصل الفرق التابعة لشركة نفط الشمال، بمساندة فرق فنية أخرى، عمليات تنظيف الموقع وإزالة آثار التسرب النفطي، إلى جانب إصلاح الأنبوب المتضرر ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشارع العام.

ورصد مراسل كوردستان24 في كركوك، سوران كامران، أعمال الصيانة الجارية في موقع الحادث، حيث تعمل الآليات والكوادر الفنية بشكل متواصل للسيطرة على التسرب ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتواصل فيه أزمة توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وسط تحذيرات من تداعيات فنية واقتصادية قد تنجم عن استمرار توقف الإنتاج والتصدير لفترات طويلة، بما في ذلك زيادة الضغط على الحقول والمنشآت النفطية.

ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن حجم الأضرار الناجمة عن التسرب أو المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمال الإصلاح بشكل نهائي.