سيد "داونينغ ستريت" الدائم؛ القط لاري يستعد لاستقبال رئيس وزرائه السابع

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أربيل (كوردستان24)- يستعد القط "لاري"، كبير صائدي الفئران في مقر رئاسة الحكومة البريطانية، لاستقبال "زميله" السابع في السلطة خلال 15 عاماً، حيث ينتظر وصول رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام. وبثقة "الحاكم الفعلي"، علّق لاري عبر حسابه في منصة (X): "السياسيون يأتون ويذهبون، أما القطط فتبقى".

ولم ينسَ لاري وضع النقاط على الحروف مع الإدارة الجديدة، إذ نشر تعليماته الصارمة بشأن مواعيد وجباته: "إفطار في التاسعة، غداء عند الظهر، ووجبات خفيفة لا حصر لها بينهما.. أما بقية شؤون الدولة فهي مجرد تفاصيل".

مسيرة حافلة وأزمات عاصرة

منذ وصوله من ملجأ "باترسي" عام 2011، أثبت لاري أنه العنصر الأكثر استقراراً في لندن. فقد عاصر ستة رؤساء وزراء، بدءاً من ديفيد كاميرون، مروراً بـ "تيريزا ماي" وأزمات البريكست، وبوريس جونسون وفضائحه، وصولاً إلى الولاية الخاطفة لليز تراس (49 يوماً)، ثم ريشي سوناك وكير ستارمر.

نجم عالمي ومنافسة "شرسة"

لاري، الذي يتابعه قرابة المليون شخص، اعتاد خطف الأضواء من زعماء العالم، كما فعل عند استقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ورغم أنه نجح في فرض سيطرته على قطط عائلة ستارمر سابقاً، إلا أنه يواجه الآن تحدياً جديداً؛ فمن المتوقع أن يجلب آندي بيرنهام "كلباً" إلى المقر، مما يضع "سيد البيت" في حالة ترقب لمواجهة محتملة بين "السلطة القططية" والوافد الجديد.



المصدر: وکالات