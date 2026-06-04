الهلالي: الإطار التنسيقي يدعم عقد جلسة استثنائية لاستكمال التصويت على الحكومة

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أربيل (كوردستان24)- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، اليوم الخميس 4 حزیران/یونیو 2026، عن حراك سياسي تقوده قوى الإطار التنسيقي لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب؛ بهدف استكمال التصويت على الوزارات الشاغرة ضمن الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.



وقالت الهلالي: إن "هناك تحركًا سياسيًا وتأكيدًا وإصرارًا من قبل قوى الإطار التنسيقي على عقد جلسة استثنائية لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي".

وأضافت أن "الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، الذي عُقد بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، شهد تأكيد المجتمعين على استكمال التصويت على الوزارات الشاغرة خلال الفترة المقبلة".

وأشارت إلى "حراك ودعوات سياسية لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل؛ بهدف استكمال التصويت على حكومة الزيدي".



المصدر: واع