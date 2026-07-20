الولايات المتحدة تشن ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف إيرانية لتقويض هجماتها في هرمز

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أربيل (كوردستان 24) – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، عن شن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف في إيران، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان مقتضب، أن العمليات العسكرية بدأت في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الضربات صُممت بهدف "إضعاف وتقويض القدرات العسكرية الإيرانية" التي تُستخدم في تنفيذ هجمات تستهدف السفن التجارية وحركة الملاحة الدولية.

وأشار البيان إلى أن التركيز ينصب بشكل أساسي على الإمكانات والوسائل التي تهدد أمن حركة الشحن في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية، والتي شهدت توترات متصاعدة مؤخراً.

تأتي هذه التحركات العسكرية الأمريكية في إطار مساعي واشنطن لردع الهجمات الإيرانية، وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية.