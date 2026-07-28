طهران تحذر من منع عبور السفن التابعة للدول والمؤسسات التي تستخدم أصولها المجمدة

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أربيل (كوردستان24)- أصدر المقر المركزي لـ "خاتم الأنبياء" في إيران بياناً حذر فيه الشركات والدول من استخدام الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن أي جهة تتقاضى مبالغ من هذه الأصول لن يُسمح لسفنها بالمرور عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن البيان جاء رداً على تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي، أشار فيها إلى نية واشنطن استخدام الأرصدة الإيرانية المحتجزة لتعويض خسائر السفن التي تضررت خلال فترات سابقة في منطقة جنوب مضيق هرمز، وهي الأضرار التي تعزوها طهران إلى "تحركات الجيش الأمريكي غير القانونية في المنطقة".

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ستتخذ إجراءات لمنع تردد أي شناطات أو سفن تابعة للشركات أو الدول التي تستجيب للمقترح الأمريكي وتستخدم تلك الأموال تحت مسمى التعويضات.

ووصف المقر المركزي التحرك الأمريكي بـ "الإجراء غير القانوني"، معتبراً أن أي تعاون مع هذا المقترح سيعرض مصالح الشركات المعنية في الممر المائي الاستراتيجي للخطر، مشدداً على أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في حال المضي قدماً في تنفيذ الإجراء الأمريكي.



المصدر: وسائل اعلام أیرانية