زراعة إقليم كوردستان تعلن إطلاق 3 ملايين و500 ألف من إصبعيات الأسماك في السدود

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان عن خطوة جديدة لزيادة الإنتاج المحلي وتنمية الثروة السمكية في الإقليم.

وصرح مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة، بيستون نجم الدين، لـ "كوردستان 24" اليوم السبت، 6 حزيران/يونيو 2026، بأنه في إطار خطط حكومة الإقليم للاهتمام بالبنية التحتية الاقتصادية، جرى إطلاق 3 ملايين و500 ألف من إصبعيات الأسماك في مياه سدود (كومسبان، وبستورة، وسماقولي، وآقوبان) ضمن حملة واسعة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تزويد السدود والمسطحات المائية الأخرى في الإقليم بنحو 700 ألف إضافية من إصبعيات الأسماك.

وأضاف مدير الثروة السمكية: "كدعم للقطاع المحلي وزيادة الثروة السمكية، سيتم خلال الشهرين المقبلين إطلاق ما بين 500 إلى 800 ألف من إصبعيات الأسماك الإضافية في مياه سدود الإقليم".

وبشأن استئناف موسم الصيد، أعلن نجم الدين أنه بعد حظر دام 3 أشهر، سيُسمح بالصيد مجدداً وفقاً للتعليمات اعتباراً من 16 حزيران/يونيو الجاري. وفي الوقت ذاته، حذر الصيادين من استخدام الطرق غير القانونية مثل (الكهرباء، والسموم، والمتفجرات، والشباك ضيقة الفتحات)، لما تسببه من إبادة للأسماك وإضرار بالتوازن البيئي.

ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة والموارد المائية، يحتاج إقليم كوردستان سنوياً إلى 65 ألف طن من الأسماك، يُنتج منها حالياً نحو 40 ألف طن محلياً على مساحة تبلغ 15 ألف دونم، فيما يتم سد العجز وتوفير الكميات المتبقية عبر التجار والاستيراد.