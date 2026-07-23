رئيس الوزراء الاتحادي يؤكد عمق العلاقة بين العراق وإيران ويدعو الى استثمارات مشتركة في مختلف المجالات

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس 23 تموز/یولیو 2026، خلال المباحثات المشتركة في طهران على متانة العلاقة مع إيران، فيما دعا الى استثمارات مشتركة في مختلف المجالات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس وفد العراق في المباحثات المشتركة مع الجانب الإيراني التي مثله فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها وضع آلية لعمل اللجنة الاقتصادية العراقية- الإيرانية المشتركة".

وأكد الزيدي بحسب البيان، خلال المباحثات أن "زيارته الى الجمهورية الاسلامية تعبر عن عمق العلاقة وتجديد لها، وهي تمثل جسر مودة بين الشعبين"، مشيراً إلى "الشراكة التي تجمع البلدين في الدين والحضارة والجغرافية والثقافة".

وأوضح الزيدي أن "الزيارة تأتي من أجل التباحث في القضايا التي تخص البلدين والمنطقة"، مؤكداً أن "امننا مشترك ولن نسمح بوجود اي تهديد لإيران ينطلق من الاراضي العراقية، واستذكر موقف إيران المشرف في دعمها للعراق خلال الحرب ضد عصابات داعش الارهابية، داعياً الى وجود استثمارات مشتركة في مختلف المجالات".

من جانبه، عبر الرئيس الايراني عن "شكره للموقف الكريم للشعب العراقي في تشييع جثمان علي الخامنئي، كما أشار إلى عمق المشتركات بين الشعبين"، مؤكداً أن "الاستقرار الأمني مهم جداً وينعكس إيجاباً على الواقع التنموي الثنائي، كما أشار إلى وجود فرص استثمارية مهمة مشتركة بين البلدين".