الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا ويعلن استهداف وحدة أمريكية في قاعدة "العديري"

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أربيل (كوردستان24)- أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً حذر فيه المملكة المتحدة من استمرار مشاركتها في العمليات العسكرية التي تستهدف الأراضي الإيرانية، معلناً في الوقت ذاته عن تنفيذ هجوم طال قاعدة "العديري" الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس 23 تموز/یولیو 2026.

وذكر البيان، الذي حمل الرقم 46، أن بريطانيا تساهم بشكل مباشر في الهجمات الأخيرة عبر تقديم تسهيلات لانطلاق طائرات (B1) الأمريكية من قاعدة "فيرفورد" الجوية، محذراً لندن من تبعات هذا الانخراط، مع الإشارة إلى ما وصفه بالدور التاريخي السلبي لبريطانيا في المنطقة.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الحرس الثوري عن تنفيذ "الموجة 26" من عملية "نصر 2"، والتي استهدفت وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "العديري". وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن تدمير الوحدة وإيقاع إصابات بشرية في صفوف أفرادها، بالإضافة إلى إلحاق أضرار ببرج مراقبة الطيران في القاعدة، واصفاً العملية بأنها رد على استهداف سابق طال مسار زائرين.

وفي الشأن السياسي، شدد البيان على رفض طهران للدعوات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالعودة إلى المفاوضات أو إبرام وقف لإطلاق النار، معتبراً إياها محاولات "للمناورة وتجديد القوى"، وأكد الحرس الثوري أن أي قاعدة تُستخدم للاعتداء على إيران ستُعد "هدفاً مشروعاً" للرد العسكري.