بعد تعثر الهدنة.. «سنتكوم» تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) عن إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين في أجواء الخليج، وتحديداً في منطقة مضيق هرمز، بعد أن شكلتا تهديداً لأمن الملاحة البحرية.

ونشرت قيادة "سنتكوم" فجر اليوم الأحد، 7 حزيران/يونيو 2026، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب تام وتراقب باستمرار تحركات القوات الإيرانية، مؤكدة أنها سترد على أي اعتداء من جانب القوات الإيرانية في حال حدوث أي طارئ.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أنه تم اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين في منطقة مضيق هرمز، نظراً لتهديدهما للسفن التجارية وحركة الملاحة البحرية.

وشددت "سنتكوم" على أن القوات الأمريكية في المنطقة ستبقى في حالة استعداد تام لضمان الأمن وحماية الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.

يذكر أنه في العاشر من نيسان/أبريل الماضي، وبعد حرب استمرت 40 يوماً، أعلنت إيران والولايات المتحدة عن هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية. ومع ذلك، وبسبب تعثر المفاوضات وعدم التوصل لنتائج ملموسة بشأن تبادل المطالب والمقترحات لإنهاء الحرب، شهدت الساعات الـ48 الماضية هجمات متبادلة استهدفت قواعد عسكرية تابعة للطرفين، ولم تكن الكويت والبحرين بمنأى عن شرارات تلك الهجمات المتبادلة.