وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لحمل رسالة هامة

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أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، في ساعة متأخرة من ليل السبت، إلى طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لكسر الجمود السائد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن نقوي صرح لدى وصوله بأنه يحمل "رسالة هامة" إلى طهران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المساعي في تحقيق تقدم بمسار المحادثات. ومن المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الباكستاني بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار جهود إسلام آباد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وتبرز باكستان كوسيط رئيسي في هذه المحادثات، بهدف إنهاء الحرب وتحويل الهدنة الحالية إلى اتفاق دائم، لا سيما بعد تعثر المفاوضات خلال الشهرين الماضيين جراء التوترات العسكرية في منطقة الخليج.

وكان المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، قد وصف المفاوضات بـ"المستعصية" (طريق مسدود) في تصريح لقناة "سي إن إن" أمس السبت. وطالب رضائي بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، كخطوة لاختبار الثقة من جانب إدارة دونالد ترامب.

يذكر أن محسن نقوي كان قد التقى بنظيره الإيراني، إسكندر مؤمني، في وقت سابق على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، حيث أكدت وزارة الداخلية الباكستانية حينها على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة.





