تحذير إيراني شديد اللهجة بعد غارات الضاحية

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "راقبوا سماء إسرائيل الليلة"..

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وجّه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستوجه رداً "حاسماً ومؤلماً" رداً على الهجمات التي استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة (إكس) يوم الأحد 7 حزيران/يونيو 2026، كتب رضائي: "سنوجه رداً حاسماً ومؤلماً لإسرائيل رداً على هجماتها على الضاحية؛ يجب أن يتلقوا رداً رادعاً".

وفي تصريح اعتبره مراقبون إشارة إلى هجوم صاروخي وشيك، قال رضائي في ختام رسالته: "راقبوا سماء إسرائيل الليلة".

تأتي هذه التهديدات في وقت بلغت فيه التوترات بين حزب الله وإسرائيل ذروتها، وبعد تحذيرات متكررة من طهران بأن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت يعد "خطاً أحمر" سيستوجب رداً قوياً ومباشراً.