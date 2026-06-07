وزير المالية الاتحادي يتعهد بحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم

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أربيل (كوردستان 24)- تعهد وزير المالية الاتحادي بحل مشكلة إرسال رواتب موظفي بشكل نهائي، بحيث يتم صرفها في الأشهر المقبلة في مواعيدها المحددة، أسوة بموظفي بقية أنحاء العراق.

وفقاً لمعلومات "شيفان جباري"، مراسل "كوردستان 24" في بغداد، قامت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الأحد 7 حزيران 2026، بزيارة لوزير المالية الاتحادي "فالح الساري".

وأفاد مراسل "كوردستان 24" بأن الهدف الرئيسي للزيارة كان مناقشة قضية المستحقات المالية لموظفي ومزارعي إقليم كوردستان، بهدف منع حدوث أي عوائق في عملية إرسال المستحقات، وضمان توفير الرواتب في وقتها المحدد وبالتساوي مع موظفي العراق الآخرين.

وكشف شيفان جباري أنه خلال الاجتماع، تعهد فالح الساري لكتلة الحزب الديمقراطي بعدم تأخر رواتب موظفي الإقليم بعد الآن، وأنه خلال الأشهر المقبلة – وكما حدث في الشهر الماضي – سيتم إرسال رواتب الإقليم بالتزامن مع رواتب موظفي العراق، لتنتهي هذه المشكلة تماماً.

وفيما يتعلق بملف الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، تشير المعلومات إلى أن حكومة الإقليم كانت قد طالبت في وقت سابق مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي بحسم هذا الموضوع.

وبحسب معلومات المراسل، تعهد وزير المالية في هذا الإطار بتشكيل لجنة مشتركة للبت في آلية استلام نصف الإيرادات المتحصلة من حكومة الإقليم شهرياً، بناءً على ميزان المراجعة ووفقاً للإيرادات المحلية للإقليم؛ إلا أن تنفيذ هذا الإجراء يبقى مشروطاً باتخاذ قرار بشأنه والمصادقة عليه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العراقي.