إيران تطلق موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، عن إطلاق عدة صواريخ من الأراضي الإيرانية نحو إسرائيل، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حالياً على التصدي لهذه التهديدات واعتراضها. وقبيل وقوع الهجوم، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يرفع جاهزيته استعداداً لاحتمال إطلاق صواريخ أو شن هجمات تستهدف الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات القادمة.

وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنه تم اعتراض الصواريخ الأربعة التي أطلقتها إيران.

وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنباء عن سقوط شظايا صواريخ إيرانية في طبريا.

يأتي هذا بينما اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، أن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة باتت "أهدافاً مشروعة"، بعد الغارة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتب قاليباف على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة وإسرائيل "لا تحترمان وقف إطلاق النار، ولا تؤمنان بالحوار، ومن خلال الحصار البحري (على إيران) وانتهاك الاتفاقيات بشأن لبنان، أظهرتا أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة". وأضاف "الحصار البحري المفروض على إيران، والضوء الأخضر الذي أعطته اليوم الولايات المتحدة (لإسرائيل لمهاجمة الضاحية)، يجعل من قواعد ومواقع الولايات المتحدة والنظام (الإسرائيلي) في المنطقة، أهدافاً مشروعة. قواتنا المسلحة، كما أبداً، جاهزة".

بدوره قال النائب في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، إن طهران سترد "بقسوة" على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه منشآت تابعة لحزب الله في المنطقة.



المصدر وکالات