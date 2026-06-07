حجاج كوردستان بخير.. عودة الآلاف جواً واستكمال الإعادة عبر البر

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحج والعمرة في كوردستان أن جميع حجاج الإقليم بخير وبصحة جيدة، سواء الذين عادوا عبر الرحلات الجوية أو الذين ما زالوا في مدينة المدينة المنورة.

وقال المتحدث باسم الهيئة كاروان ستوني إن الحجاج الذين أدوا مناسك الحج وعادوا جواً إلى كوردستان وصلوا بسلام، مؤكداً عدم تسجيل أي مشاكل أو حالات طارئة، وأن جميع الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يتمتعون بصحة جيدة ولا توجد أي مخاوف.

وأضاف أن 3320 حاجاً من كوردستان عادوا حتى الآن عبر الرحلات الجوية، بينما لا يزال 1800 حاج في المدينة المنورة، مشيراً إلى أنه تقرر إعادتهم جميعاً إلى إقليم كوردستان عبر الطريق البري خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الهيئة أن عملية إعادة الحجاج مستمرة بشكل منظم، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان عودتهم الآمنة.