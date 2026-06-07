إيران: ضربات دفاعية استهدفت مواقع إسرائيلية شمال الأراضي المحتلة وتحذير من تصعيد جديد

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بشأن ما وصفته بـ”الضربات الدفاعية” التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد أهداف تابعة لإسرائيل.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما اعتبرته طهران انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار المؤرخ في 19 فروردين، إضافة إلى “الأعمال العدوانية” التي ينفذها الجانب الإسرائيلي ضد لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك التعاون مع الولايات المتحدة في هجمات استهدفت سفناً وأهدافاً إيرانية في جنوب البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت العملية مساء الأحد، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار “حق الدفاع المشروع” وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واستهدفت خلالها عدة مواقع عسكرية اسرائيلية.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن إيران ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية “في أي مكان تراه مناسباً”، محملة الولايات المتحدة مسؤولية أي خروقات للتهدئة وتداعيات التصعيد في المنطقة، على حد تعبيرها.

كما حذرت طهران من أن أي “مغامرة عدوانية” من جانب إسرائيل ضد لبنان أو إيران ستقابل برد قوي وشامل من قبل القوات المسلحة الإيرانية.