واشنطن تؤكد صمود الهدنة مع إيران رغم التوترات العسكرية

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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال "صامداً بقوة"، رغم ما وصفه بتبادل محدود للعمليات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

جاءت تصريحات الوزير الأمريكي، للصحفيين قبل مغادرته فرنسا، حيث شارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، على ما أوردته "سي إن إن".

وقلّل الوزير هيغسيث في تصريحاته، من المخاوف بشأن استمرار التوترات العسكرية بين القوات الأمريكية والحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن ذلك لا يعني انهيار الهدنة.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "واضحاً جداً بأن أموراً قد تحدث بشكل متقطع" خلال فترة وقف إطلاق النار، مبينًا أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وأضاف هيغسيث: "نحن نتفاوض بشكل نشط، والأمور مستمرة، والشحنات تتحرك عبر الممرات البحرية. لا ينبغي لإيران إطلاق النار عليها، وإذا حدث ذلك فإننا نتعامل مع الأمر كما هو متوقع".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي قائلاً إن بلاده تعتقد أن التوصل إلى" اتفاق جيد وكبير" بات قريباً، رغم استمرار بعض الحوادث العسكرية المتفرقة، مؤكداً أن التركيز الأساس للإدارة الأمريكية ينصب على إنجاح المفاوضات الجارية.



المصدر: وکالات