فتح باب التقديم لتعيين 250 عقداً في 32 تخصصاً بمحافظة حلبجة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس الخدمة العامة عن إطلاق رابط استمارة التقديم الخاصة بتعيين 250 شخصاً بنظام العقود ضمن دوائر محافظة حلبجة، وذلك بعد استكمال الموافقات الرسمية وتحديد الاحتياجات الوظيفية في عدد من التخصصات.

وبحسب البيان، يشمل التعيين 32 تخصصاً مختلفاً، على أن يبدأ التقديم اعتباراً من 10 حزيران/يونيو 2026، ويستمر لمدة 14 يوماً حتى 24 حزيران/يونيو 2026.

وأوضح المجلس أن عملية التقديم تأتي استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب المرقم (12340) بتاريخ 6/10/2025، وتحديد التخصصات المطلوبة من قبل محافظة حلبجة بموجب كتابها المرقم (1/804) في 30/3/2026.

وأكد البيان أن التقديم يتم عبر استمارة إلكترونية واحدة فقط لكل متقدم، وعلى أن يكون التقديم لتخصص واحد حصراً، مشيراً إلى أن أي متقدم يقوم بإرسال أكثر من استمارة سيتم استبعاده من المنافسة بشكل نهائي.

كما شدد على ضرورة إدخال البيانات بشكل دقيق ومطابقتها مع المستمسكات الرسمية، مع تحميل جميع الوثائق في ملف واحد بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجمه 100 ميغابايت.

وأشار المجلس إلى أن الاستمارة، بعد إرسالها، ستدخل مباشرة في عملية التنافس على التعيين، ولن يتم قبول أي طلبات أو وثائق إضافية لاحقاً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطط الحكومة لتوسيع فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية داخل محافظة حلبجة وتنظيم عملية التعيين وفق آليات شفافة.