محافظ أربيل يزور المقر الرئيسي لـ«حزب المساواة وديمقراطية الشعوب» في وان

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار زيارته الرسمية إلى مدينة وان التركية، أجرى محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاثنين 8 حزيران/يونيو 2026، برفقة هلكورد شيخ نجيب، المشرف على إدارة سوران المستقلة، زيارة إلى المقر الرئيسي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (ديم بارتي) في المدينة.

وشهد اللقاء حضور نائب المشرف على إدارة سوران المستقلة، ورئيس بلدية وان، والمدير العام للسياحة، وممثلين عن مؤسسة بارزاني الخيرية وغرف التجارة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية والثقافية بين الجانبين.

كما ناقش المجتمعون سبل تطوير التبادل الاجتماعي والاقتصادي بين محافظة أربيل ومدينة وان، مؤكدين أهمية الحوار البنّاء والتعايش السلمي باعتبارهما السبيل الأمثل لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز التنمية الاجتماعية في المنطقة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ أربيل أن مسار السلام والحوار والحلول السلمية في تركيا لا يكتسب أهمية على الصعيد الداخلي التركي فحسب، بل يمثل عاملاً مهماً في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية في عموم المنطقة، ولا سيما في إقليم كوردستان.

وأشار خوشناو إلى أن إقليم كوردستان كان دائماً داعماً لكل المبادرات والخطوات التي تخدم السلام والتعايش والاستقرار في دول الجوار، مؤكداً أن أمن واستقرار دول المنطقة مترابط ومتشابك.

من جانبهم، أعرب مسؤولو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عن ترحيبهم بزيارة محافظ أربيل والوفد المرافق له، مشددين على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح شعوب المنطقة.