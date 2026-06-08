رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي بوفاة الصحفي هلكوت عزيز

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالة تعزية ومواساة بوفاة الصحفي هلكوت عزيز، مدير مكتب شبكة "رووداو" الإعلامية في العاصمة الاتحادية بغداد.

وأعرب رئيس الحكومة في رسالته عن بالغ حزنه وأسفه لتلقي هذا النبأ، متقدماً بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، وإلى زملائه في الوسط الصحفي والإعلامي، مؤكداً مشاطرته لهم في هذا المصاب الأليم.

وابتهل مسرور بارزاني إلى الباري عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

وفيما يأتي نص رسالة التعزية:

ببالغ الحزن والأسى، تلقيتُ نبأ وفاة الصحفي (هلكوت عزيز)، مراسل ومدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في بغداد. أتقدم بالتعازي والمواساة لزملائه وذويه وعائلته الكريمة، وأشاطرهم أحزانهم. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع جناته، وأن يمنح الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان