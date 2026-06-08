إسرائيل تعلن إعادة فتح معابر غزة واستئناف الأنشطة التعليمية بعد تقييمات أمنية

منذ ساعة

اربیل (كوردستان24) - أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تخفيف القيود الأمنية التي فرضتها مؤخراً، حيث قررت إعادة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة واستئناف العمل في المؤسسات التعليمية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إغلاقها إثر توترات أمنية.

وصرحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) بأن معبر "كرم أبو سالم" سيُعاد فتحه يوم غد الثلاثاء للسماح بـ "الدخول التدريجي" للمساعدات الإنسانية، كما سيتم فتح معبر رفح لمرور أعداد محدودة من الفلسطينيين المسموح لهم بالعبور.

وكانت الوحدة قد أعلنت إغلاق المعابر مساء الأحد كإجراء أمني وصفته بالضروري في ظل المواجهة مع إيران، ليعاد فتحها سريعاً في خطوة تذكر بإجراءات مماثلة اتخذت في بداية الحرب وتم إلغاؤها لاحقاً.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن الجيش الإسرائيلي رفع القيود المفروضة على المدارس وأماكن العمل اعتباراً من الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ووفقاً لبيان الجيش، ستستأنف الأنشطة التعليمية بشكل كامل في معظم مناطق البلاد، بينما ستطبق "مستويات نشاط جزئي" في المناطق الحدودية والمجتمعات الشمالية، بشرط تواجد المؤسسات بالقرب من مناطق محصنة وملاجئ.

ويأتي هذا القرار بعد تقييم عسكري محدث للوضع، حيث تراجعت وزارة التعليم عن قرار سابق للوزير يواف كيش كان يقضي بإبقاء المدارس مغلقة يوم الثلاثاء، وأكدت الوزارة أن الدراسة ستستأنف في كافة المؤسسات التعليمية وفقاً لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة