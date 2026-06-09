ترامب يؤكد قرب التوصل لاتفاق مع إيران خلال أيام رغم تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة

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أربيل (كوردستان24)- كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الیوم الثلاثاء 9 حزیران/یونیو 2026، ادعاءاته الواثقة بأن اتفاقاً لإنهاء الحرب مع إيران بات وشيكاً، وذلك رغم حالة التأهب القصوى التي تشهدها المنطقة والمواجهات المباشرة الأخيرة بين إسرائيل وطهران.

وصرح ترامب بأن الاتفاق قد يتم التوصل إليه في غضون "يومين أو ثلاثة أيام"، مشيراً إلى أن الصفقة المرتقبة ستؤدي إلى فتح مضيق هرمز "فوراً" ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ويُذكر أن هذه هي المرة الـ37 التي يكرر فيها ترامب تصريحات مماثلة منذ إعلانه عن وقف إطلاق النار مع إيران قبل أكثر من شهرين.

تحركات دبلوماسية وضغوط على نتنياهو

على الصعيد الدبلوماسي، كشفت مصادر إسرائيلية ومسؤول أمريكي أن ترامب نجح في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعليق هجوم كبير كان مخططاً له ضد طهران يوم أمس. وفي حين أقر سفير إسرائيل لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، بوجود "بعض الخلافات" حول كيفية إنهاء الحرب، أكد لشبكة CNN أن مصالح البلدين لا تزال "متوافقة إلى حد كبير". وفي المقابل، رأى الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو تشهد حالة من "التباعد".

تصعيد ميداني وتحذيرات إيرانية

ميدانياً، لم تهدأ الجبهات؛ حيث شن الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة على جنوب لبنان صباح اليوم، شملت إصدار أوامر إخلاء نادرة لحي مسيحي في مدينة صور. وتأتي هذه الغارات بعد هجمات مماثلة بالأمس أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، رغم وجود وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية (لا يشمل حزب الله). ومن جانبها، حذرت طهران يوم أمس بأنها ستستأنف هجماتها ضد إسرائيل في حال استمرار الضربات على جنوب لبنان.

حوادث وأزمات اقتصادية

وفي سياق متصل، طمأن ترامب بشأن سلامة الطيارين بعد أنباء عن سقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز، مؤكداً عدم وقوع إصابات وأن تقريراً مفصلاً سيصدر غداً حول الحادثة.

اقتصادياً، كشف التقرير عن تآكل سريع في مخزون النفط الخام في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود. وتلجأ الإدارة الأمريكية لسحب كميات كبيرة من المخزون لمحاولة تخفيف صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران، وسط توقعات بأن ينخفض المخزون هذا الأسبوع إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً.