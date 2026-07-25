مظلوم عبدي يعزي بضحايا حادث "طريق الموت" بشرق سوريا.. ومقتل وإصابة 65 شخصاً

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أربيل (كوردستان24)- قدم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، تعازيه الحارة لعائلات ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع على طريق "دير الزور – دمشق"، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين السوريين.

وأعرب عبدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن حزنه العميق إزاء الحادث المفجع، قائلاً: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة العشرات من أبناء شعبنا. نتقدم بأحر التعازي لعوائل الضحايا ونشاركهم هذا المصاب الجلل، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

تفاصيل الحادث:

وكان الحادث قد نجم عن تصادم حافلة نقل مخصصة لأفراد من قوى الأمن الداخلي بحافلة ركاب مدنية، مما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي قدمت فيه مواساتها لأسر الضحايا.

"طريق الموت":

ويُصنف طريق "دير الزور – دمشق" محلياً بـ "طريق الموت" لكثرة الحوادث القاتلة التي يشهدها سنوياً، ويشكو السكان المحليون والسائقون من ضيق الطريق وكونه مساراً واحداً للاتجاهين دون وجود حواجز أمان فاصلة، فضلاً عن التردي الكبير في بنيته التحتية وانتشار الحفر والتشققات.