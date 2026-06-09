هيئة النزاهة في إقليم كوردستان تدعو المواطنين والموظفين للإبلاغ عن الفساد مقابل مكافآت مع ضمان سرية المبلّغ

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أربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 9 حزيران/یونیو 2026، المواطنين والموظفين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى الإبلاغ عن أي حالات فساد أو رشوة أو إساءة استخدام للسلطة داخل المؤسسات الرسمية.

وأكدت الهيئة، في كتاب صادر عن رئيسها حاكم أحمد أنور، أنها ستمنح مكافآت مالية لكل من يقدم معلومات موثوقة ومثبتة بالأدلة حول أي مسؤول أو موظف متورط في قضايا فساد، بغض النظر عن درجته الوظيفية.

وشددت الهيئة على أن هوية المبلّغ ستبقى سرية ومحمية بالكامل، مع ضمان عدم الكشف عن اسمه أو بياناته، وذلك في إطار تعزيز حماية المصلحة العامة واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الإقليم.

وبحسب البيان، فإن هذه الإجراءات تستند إلى قانون هيئة النزاهة رقم (3) لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2014، إضافة إلى المواد القانونية ذات الصلة في تعليمات التحقيق، والتي تتيح استقبال البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات أو شبهات فساد في أي مؤسسة حكومية.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز جهود مكافحة الفساد والحد من الرشوة وسوء استخدام السلطة، داعية جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان حماية المال العام واسترداده.