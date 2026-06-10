برئاسة مسرور بارزاني.. مجلس وزراء إقليم كوردستان يضع خارطة طريق للتفاوض مع بغداد ويبحث ملفات النفط والإيرادات

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أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 10 حزيران 2026، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، للتباحث في جملة من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صياغة تفاهمات جديدة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويتركز الاجتماع على مناقشة "خارطة طريق" تهدف إلى استئناف وتعزيز المفاوضات بشأن الملفات العالقة بين أربيل والتشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية، حيث يتضمن جدول الأعمال ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: مأسسة التنسيق مع بغداد



مناقشة مقترح لتشكيل "هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم"، تضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الحكومتين (الإقليم والمركز)، لضمان استمرارية التواصل وحل المشكلات الفنية والإدارية بشكل مباشر.

ثانياً: ملف النفط والطاقة



استعراض آخر المستجدات والنتائج المتعلقة بملف النفط مع الحكومة الاتحادية، وتقييم مخرجات الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت بين الجانبين للوصول إلى صيغة تفاهم قانونية وفنية تخدم الطرفين.

ثالثاً: الإيرادات الداخلية ونظام "أسيكودا"



تسليط الضوء على ملف الإيرادات المحلية في الإقليم، وعرض جداول البيانات المالية الحالية. كما يبحث الاجتماع تأثيرات الأوضاع الراهنة في المنطقة على الوضع الاقتصادي، ومناقشة تداعيات عدم حسم ملف نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) للمعلومات الجمركية، وأثره المباشر في تراجع مستوى الإيرادات الداخلية.



