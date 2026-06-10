هوراماني: نسعى لتصفية كافة الملفات مع الحكومة الاتحادية وسنتعاون بشكل كامل لاستئناف تصدير النفط

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أربيل (كوردستان24)- عقد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، استعرض فيه آخر مستجدات العلاقة بين أربيل وبغداد، والوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان.

وكشف هوراماني عن مقترح قدمته حكومة إقليم كوردستان لتشكيل لجنة عليا مشتركة للحوار مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستُشكل في القريب العاجل. وأوضح أن مهامها لن تقتصر على حل المشكلات القائمة بين الجانبين فحسب، بل ستعمل أيضاً على تمتين وتطوير العلاقات الثنائية.

وفيما يخص التحديات الراهنة، أشار المتحدث إلى أن الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة لم تقتصر آثارها على الجانب الأمني فقط، بل تسببت في أزمة مالية حادة. وبشأن استئناف تصدير النفط، أكد هوراماني أن حكومة الإقليم تبدي كامل استعدادها للتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد لتجاوز هذا الملف.

وحول تطبيق نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) للأتمتة الجمركية، أوضح هوراماني أن إقليم كوردستان لا يعارض العمل بهذا النظام، لكنه أشار إلى أنه "كان ينبغي إخطارنا في وقت مبكر، لأن تنفيذ هذا النظام يتطلب استعدادات واسعة وإجراءات فنية معقدة".





وبخصوص استئناف إنتاج النفط من قبل الشركات النفطية في إقليم كوردستان، قال پیشوا هوراماني: لقد عقدت الشركات النفطية اجتماعات مع حكومة الإقليم، تلتها اجتماعات مع رئيس الوزراء الاتحادي، حيث تمثل مطلبهم الأساسي في توفير ضمانات تكفل عدم تعرضهم لأي هجمات مستقبلاً.

إن حكومة إقليم كوردستان، وإدراكاً منها للظروف العصيبة التي تخيم على المنطقة والعراق والعالم بأسره، والتي تسببت في نشوء أزمة مالية، تؤكد استعدادها التام للتعاون مع الحكومة الاتحادية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمهيد الطريق نحو معالجة جميع المشاكل العالقة."



واکد هورامانی، إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي قد تراجعت بشكل ملحوظ عقب تنفيذ مشروع 'رووناکی' (الضياء). وبشكل عام، يبدي المواطنون رضاهم عن المشروع وعن أسعار الكهرباء. أما في حال حدوث بعض الخلل في تجهيز الطاقة أحياناً، فإن ذلك يعود إلى نقص في إنتاج الغاز أو لأسباب فنية، وبكل تأكيد ستتم معالجة هذه المشكلات في المستقبل القريب.

يتبع..