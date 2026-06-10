وزير التجارة العراقي في كوردستان.. ما هو مصير محصول القمح لمزارعي الإقليم؟

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أربيل (كوردستان24)- وصل وزير التجارة العراقي إلى إقليم كوردستان في زيارة رسمية، حيث جرى وضعه في صورة مطالب وشكاوى مزارعي الإقليم المتعلقة بتسويق محصولهم.

وصرح مدير عام التجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، لموقع "كوردستان 24" اليوم الأربعاء، 10 حزيران 2026، قائلاً: "يزور وزير التجارة العراقي الإقليم حالياً، ومن المقرر أن يشرف غداً الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً على تسلم أول شحنة من قمح مزارعي إقليم كوردستان في صومعة (فايدة) بمحافظة دهوك".

وأعرب مدير عام التجارة عن تفاؤله بقدرة وزير التجارة الحالي على حل المشكلات والعقبات القائمة بين أربيل وبغداد في هذا القطاع.

وبشأن الكميات المحددة، أوضح شيخ كامل أن "الكمية المقررة لتسلم القمح من مزارعي الإقليم تم تحديدها مسبقاً من قبل وزارة التجارة الاتحادية، إلا أن هناك جهوداً ومساعي تُبذل لزيادة تلك الكمية".

وأشار المدير العام إلى أنه نقل شكاوى وامتعاض المزارعين للوزير العراقي بسبب عدم استلام كميات كبيرة من محصولهم، لافتاً إلى أن رد الوزير كان "أنه لا يستطيع اتخاذ القرار بمفرده، حيث يوجد مجلس متخصص معني بهذا الشأن".

واختتم شيخ كامل حديثه بالإشارة إلى التطلعات بتطوير العلاقات التجارية مع بغداد خلال الكابينة الحكومية الحالية وتحقيق خطوات إيجابية تخدم المصلحة العامة.