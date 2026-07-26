أربيل تُغلق 20 محطة وقود لمخالفتها معايير الجودة

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أربيل (كوردستان 24)– أعلنت مديرية نفط ومعادن أربيل، اليوم الأحد26 تموز/ یولیو 2026، عن إغلاق 20 محطة لتعبئة الوقود في مركز المدينة، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لمراقبة الأسواق وضمان سلامة المحروقات الموزعة على المواطنين.

ووفقاً لبيان رسمي صدر عن المديرية اليوم الأحد 26 تموز/ يوليو 2026، فإن قرار الإغلاق جاء بعد عمليات فحص وتدقيق أثبتت قيام هذه المحطات ببيع بنزين "رديء الجودة" وغير مطابق للمواصفات الفنية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات القانونية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مركبات المواطنين من الأعطال، ومنع كافة أشكال الغش التجاري في قطاع المحروقات.

كما أكدت المديرية أن فرق التفتيش التابعة لها ستواصل جولاتها الميدانية الرقابية بشكل مكثف، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي محطة يثبت عدم التزامها بشروط الجودة والمواصفات القياسية المطلوبة.