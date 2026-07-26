ثورة إعمار في "سنكاو".. إنجاز مشاريع طرق استراتيجية تخدم 40 قرية وتربطها بدربنديخان

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أربيل (كوردستان 24) – أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 26 تموز/ يوليو 2026، عن إنجاز حزمة من مشاريع الطرق الحيوية في حدود ناحية سنكاو، مؤكدة أن هذه المشاريع ستسهم في تسهيل حركة التنقل لسكّان أكثر من 40 قرية في المنطقة.

تعزيز الربط بين سنكاو ودربنديخان

أبرز المشاريع المنجزة هو طريق (سنكاو - دربنديخان) الاستراتيجي، الذي يمتد بطول 18 كيلومتراً. تم تنفيذ المشروع على أربع مراحل بتكلفة إجمالية بلغت ملياراً و600 مليون دينار عراقي، بتمويل من الموازنة الاعتيادية للوزارة. وأشرفت مديرية صيانة وحماية الطرق في جمجمال على التنفيذ، حيث سيعمل هذا الطريق على تسهيل الانسيابية المرورية وربط عشرات القرى بالمراكز الحضرية.

تطوير الطرق الريفية والداخلية

وشملت حملة الإعمار أيضاً مشروع تعبيد طريق مركز ناحية سنكاو وطريق قرية "قلعة شيخ رشيد" بطول 2.8 كيلومتر، وبتكلفة تجاوزت 440 مليون دينار، وذلك ضمن جهود الحكومة المستمرة لتطوير القرى والنواحي وتوفير الخدمات الأساسية لساكنيها.

كما أعلنت الوزارة عن انتهاء العمل في طريق قرية "كاريزة دلو" بطول كيلومترين وبتكلفة بلغت 207 ملايين دينار، تحت إشراف مديرية طرق السليمانية، ليكون إضافة جديدة لشبكة المواصلات في المنطقة.

ارتياح شعبي

من جانبهم، أعرب أهالي المنطقة ووجهاؤها عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعمار والإسكان، مؤكدين أن إنجاز هذه الطرق سيكون له أثر إيجابي مباشر على حياتهم اليومية، ويسهم في انتعاش الواقع الاقتصادي والزراعي لقرى سنكاو من خلال تسهيل وصول المنتجات والبضائع والخدمات.