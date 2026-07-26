حكومة إقليم كوردستان تطمئن المواطنين بمعالجة أزمة البنزين وتؤكد استمرار مباحثات الرواتب مع بغداد

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أربيل (كوردستان 24) – أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الحكومة لن تسمح ببقاء أسعار البنزين مرتفعة، مؤكداً أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يتابع هذا الملف بجدية لضمان إيجاد حلول عاجلة، فيما أشار إلى استمرار التنسيق التقني مع بغداد بشأن ملفي الرواتب ومستحقات الشركات النفطية.

معالجة أسعار الوقود

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد، 26 تموز 2026، قال هوراماني: "لن نسمح باستمرار ارتفاع أسعار البنزين بهذا الشكل، وسنجد الحلول المناسبة والناجعة". وطمأن المواطنين بأن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، يتعامل بجدية تامة مع هذه المسألة ويؤكد على ضرورة حلها في أسرع وقت ممكن.

وحول الاجتماعات مع أصحاب محطات الوقود، أوضح المتحدث باسم الحكومة: "لقد استمعنا إلى مطالب أصحاب المحطات؛ فنحن لا نريد التسبب بظلم لأي طرف، لكن مصلحة المواطنين تأتي فوق كل اعتبار". ودعا هوراماني التجار وأصحاب المحطات إلى تقليل هوامش أرباحهم تقديراً للمصلحة العامة، مؤكداً أن الحكومة ستقدم في مقابل ذلك كافة التسهيلات اللازمة لهم.

ملفا الرواتب والموازنة

وفيما يخص ملف الرواتب والموازنة، أشار هوراماني إلى إرسال "ميزان المراجعة" الخاص بالرواتب إلى العاصمة الاتحادية بغداد، مبيناً أن "الفريق الفني لحكومة الإقليم يتواجد حالياً في بغداد، وقد طالبنا بإعادة النظر في مسألة الـ 120 مليار دينار، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد رسمي من الجهات المعنية هناك حتى الآن".

الموقف من التوترات الإقليمية

وفي جانب آخر من تصريحه، تطرق هوراماني إلى الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، مشدداً على الموقف الثابت للإقليم: "لقد أكدنا مراراً أن إقليم كوردستان ليس جزءاً من الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة، نحن لا ننحاز لأي طرف، وهدفنا هو النأي بالإقليم عن كافة الصراعات والمنازعات".