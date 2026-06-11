مطار أربيل: الأجواء في إقليم كوردستان آمنة ولم تُلغَ أي رحلة جوية حتى الآن

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اربيل (كوردستان24) - أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، أن حركة الملاحة الجوية في إقليم كوردستان تسير بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الأجواء ما تزال آمنة ومستقرة رغم التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال هوشيار في تصريح لـ"كوردستان24"، إن أي رحلة جوية لم تُلغَ حتى الآن، مؤكداً أن المجال الجوي للإقليم يعمل بصورة اعتيادية ولم تُسجل أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على حركة الطيران.

وأضاف أن الجهات المختصة تتابع المستجدات بشكل مستمر، فيما تستمر الرحلات الجوية وفق الجداول المقررة دون أي تغيير.