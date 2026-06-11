الكهرباء والغاز يتسببان في نصف حرائق وحوادث الشهر الماضي بالسليمانية

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أربيل (كوردستان24)- نشرت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، اليوم الخميس 11 حزيران/يونيو 2026، الإحصائية الرسمية لنشاطاتها وحوادث شهر أيار/مايو 2026، مستعرضة تفاصيل الخسائر البشرية والمادية والأسباب الكامنة وراء اندلاع الحرائق.

وبشأن الحرائق، استجابت فرق الدفاع المدني خلال الشهر الماضي لـ 70 حادثاً وحالة طوارئ مختلفة. وتظهر الإحصاءات أن غالبية الحوادث ارتبطت بالحرائق، والتي توزعت على النحو الآتي: 23 حريقاً في المنازل، و21 حريقاً في السيارات، و9 حرائق في المحال التجارية، وحريقان لدراجات نارية، بالإضافة إلى 92 حالة حريق نشبت في الأعشاب الجافة والمراعي الحكومية (الأراضي الأميرية).

من جهة أخرى، نفذت فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي العديد من المهام الميدانية، شملت: 5 حوادث انقلاب وتصادم سيارات، و3 حالات غرق وإنقاذ من المياه، و4 حالات إنقاذ لأشخاص عالقين أو تعرضوا للسقوط.

وحول الحصيلة الناجمة عن هذه الحوادث، كشفت مديرية الدفاع المدني عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 35 آخرين بجروح مختلفة. أما من الناحية المادية، فقد قُدرت قيمة الخسائر بنحو 400 مليون دينار عراقي.

وأظهرت التحقيقات الفنية أن التماس الكهربائي وتسرب الغاز كانا السببين الرئيسيين لأكثر من نصف تلك الحوادث والحرائق. وللحد من تكرار مثل هذه الحوادث، وجهت مديرية الدفاع المدني ثلاث إرشادات هامة للمواطنين، تمثلت في: الفحص الدوري للمنظومات الكهربائية وأجهزة الغاز، وحماية البيئة بعدم ترك بقايا النيران مشتعلة أثناء الرحلات الترفيهية، بالإضافة إلى الالتزام التام بشروط السلامة كأكبر داعم لفرق الإغاثة والإنقاذ في تنفيذ مهامها.