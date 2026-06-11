وزير الخزانة الأميركي يقول إن واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائها بالخليج
أربيل (كوردستان24)- تعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الیوم الخميس 11 حزیران/یونیو 2026، باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية.
وكتب بيسنت على منصة إكس أن "أي أضرار تلحقها إيران بحلفائنا في الخليج ستُدفع من أموال تُستخرج من الحسابات الإيرانية".
وأضاف أيضا أن "أي رسوم تُدفع لهيئة مضيق هرمز ستُعوَّض بأموال تُستخرج من حساباتهم".
The Iranian regime will lose the zero-sum game it is playing.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 11, 2026
Any damage it inflicts on our allies in the Gulf will be paid for with funds extracted from Iranian Accounts.
Any tolls paid to the Persian Gulf Strait Authority will be offset by funds extracted from their accounts.…