وزير الخزانة الأميركي يقول إن واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائها بالخليج

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أربيل (كوردستان24)- تعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الیوم الخميس 11 حزیران/یونیو 2026، باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية.

وكتب بيسنت على منصة إكس أن "أي أضرار تلحقها إيران بحلفائنا في الخليج ستُدفع من أموال تُستخرج من الحسابات الإيرانية".

وأضاف أيضا أن "أي رسوم تُدفع لهيئة مضيق هرمز ستُعوَّض بأموال تُستخرج من حساباتهم".