مكافحة الإرهاب في كوردستان: هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين يستهدف مستودعاً للحبوب في قوشتبة

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أربيل (كوردستان24)-أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس 11 حزيران 2026، عن تعرض مستودع لتخزين الحبوب في قضاء قوشتبة بمحافظة أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين.

وذكر الجهاز في بيان له، أن الهجوم وقع في تمام الساعة 12:55 ظهراً، ونُفذ بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز (حديد 110). وأكد البيان أن القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة في المستودع، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

واختتم الجهاز بيانه بالتنديد الشديد بهذه العمليات، قائلاً: "ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية التي تتعمد استهداف المواقع والمنشآت المدنية".