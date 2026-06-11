بشرى لمزارعي كوردستان.. صرف كامل مستحقات العام الماضي وإطلاق نظام 'الحجز المسبق'

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التجارة العراقي أنه، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بدأ العمل على صرف المستحقات المالية لمزارعي إقليم كوردستان عن العام الماضي. وأشار إلى اعتماد نظام إلكتروني جديد لاستلام محصول القمح، من شأنه إنهاء فترات الانتظار الطويلة للمزارعين.

ففي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، 11 حزيران 2026، في محافظة دهوك، صرح وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار، قائلاً: "نزفّ البشرى لمزارعي إقليم كوردستان الأعزاء، بأنه بناءً على متابعة وتوجيهات رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد تم إرسال مستحقاتهم المالية الخاصة بالعام الماضي".

وكشف وزير التجارة عن البدء بإرسال جزء من تلك المستحقات قبل يومين، مضيفاً: "بعون الله، سيتم إرسال المبالغ المتبقية بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وفيما يخص التسهيلات المقدمة لاستلام محصول القمح من المزارعين لهذا العام، أوضح مصطفى نزار أنه تم تفعيل برنامج إلكتروني لـ "الحجز المسبق" (نظام الدور الإلكتروني)، وهو ما سيسهم في تيسير عملية التسويق. وبيّن أنه بفضل هذا النظام الجديد "لن يضطر المزارع للانتظار لعدة أيام، مما يجنبه تحمل تكاليف إضافية".

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق الوزير إلى كميات القمح المنتج في إقليم كوردستان، قائلاً: "بلا شك، هناك كميات كبيرة من القمح في محافظات الإقليم، ونحن سنقوم باستلامها وفقاً للخطة الزراعية والطاقة الاستيعابية للصوامع (السايلوهات)".

وفي الختام، أكد مصطفى نزار على الدور المحوري للمزارعين في تعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه بعد تأمين احتياجات البلاد من القمح وحصة الطوارئ، سيتم وضع خطة خلال الأيام المقبلة لمعالجة مسألة "الفائض في الإنتاج".