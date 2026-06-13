طهران: الإعلان عن تفاصيل مراسم دفن المرشد السابق علي خامنئي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة العليا لمراسم دفن المرشد السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم السبت، عن البرنامج الرسمي والجدول الزمني لمراسم تشييع ودفن جثمانه، وذلك في بيانها الرسمي الثالث.

وذكرت اللجنة في بيانها الصادر اليوم، 13 حزيران/يونيو 2026، أن المراسم الجنائزية ستنطلق في الفترة ما بين 4 و9 تموز/يوليو المقبل، وستشمل مدن طهران، وقم، ومشهد. كما وجهت اللجنة دعوة عامة للشعب الإيراني ومؤيدي المرشد للمشاركة الواسعة في هذه المراسم.

وأكد البيان أن الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية قد بدأت بالفعل لإقامة مراسم كبرى على المستويين الشعبي والرسمي، بما يضمن إتمام عملية التشييع والدفن بشكل لائق يتناسب مع مكانة الراحل.

يُذكر أن المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، كان قد قُتل مع عدد من كبار المسؤولين في 28 شباط/فبراير 2026، إثر هجوم أمريكي-إسرائيلي استهدف إيران. وقد تسببت تلك التطورات في اندلاع مواجهات عسكرية استمرت لمدة 39 يوماً، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ بمهلة أسبوع ثم مُدد لاحقاً إلى أجل غير مسمى.