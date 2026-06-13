تقرير دولي: أربيل ضمن قائمة أفضل مدن العالم للشركات الناشئة

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أربيل (كوردستان24)- حافظت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، على مكانتها المتقدمة ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة في العالم لدعم الشركات الناشئة (ستارت آب)، مستقرة في المركز الثاني كأقوى بيئة للعمل والابتكار على مستوى العراق، وفقاً لأحدث تقرير دولي.

وأظهر "مؤشر ستارت آب بلينك" (StartupBlink) العالمي لعام 2026، الصادر اليوم السبت 13 حزيران، أن مدينة أربيل احتلت المرتبة 932 عالمياً، فيما نجحت في الحفاظ على استقرارها كثاني أفضل بيئة لريادة الأعمال في العراق منذ عام 2025. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، جاءت أربيل في المرتبة 29، مما يعزز حضورها الإقليمي كمركز صاعد للأعمال.

وأشار التقرير إلى أن مدينتي أربيل وبغداد هما الوحيدتان في العراق اللتان تمكنتا من حجز موقع لهما ضمن قائمة الـ 1000 الكبار عالمياً. ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً قوياً على وجود نشاط ملحوظ في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في هاتين المدينتين، على الرغم من التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاري في البلاد بشكل عام.

وفيما يخص التصنيف الوطني، ذكر التقرير أن العراق كدولة لا يزال خارج قائمة أفضل 100 دولة في مجال الشركات الناشئة، إلا أنه صُنِّف كواحد من "الأسواق الناشئة والواعدة" التي تمتلك إمكانات هائلة لتطوير منظومة الابتكار في المستقبل القريب.

يُذكر أن تقرير "ستارت آب بلينك" يُعد من المصادر العالمية الأكثر موثوقية، حيث يقدم تقييماً سنوياً لمنظومات الشركات الناشئة في مختلف الدول والمدن، ويُعتمد عليه كمرجع أساسي لتحديد مستويات النمو في الاقتصاد الرقمي والابتكار عالمياً.