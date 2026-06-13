مؤتمر الكوردستانيين في المهجر ينطلق بمشاركة نخبة من الأكاديميين.. دعوات لتوحيد الجهود وتعزيز دور الجاليات

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أربيل (كوردستان24)- انطلقت أعمال مؤتمر الكوردستانيين في المهجر، بمشاركة عشرات الأكاديميين والمتخصصين الكورد المقيمين في مختلف دول العالم، وذلك بحضور شفا بارزاني ممثل الرئيس مسعود بارزاني، والشيخ مرشد معشوق الخزنوي، إلى جانب شخصيات أكاديمية واجتماعية بارزة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، شدد الشيخ مرشد الخزنوي على أهمية توحيد الصف والكلمة بين أبناء الجاليات الكوردية في الخارج، مؤكداً أن هذه الجاليات باتت تمثل قوة حقيقية ومؤثرة على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية.

وأشار الخزنوي إلى أن عدد الكورد في المهجر يتجاوز أربعة ملايين شخص، بينهم آلاف الأكاديميين والعلماء والأدباء ورجال الأعمال، فضلاً عن وجود عشرات الجمعيات والمؤسسات الكردستانية المنتشرة في مختلف دول العالم.

وأضاف أن هذا الرصيد البشري والمؤسساتي الكبير لم يُستثمر حتى الآن بالشكل الأمثل، مرجعاً ذلك إلى استمرار النزعات الحزبية الضيقة على حساب الهوية القومية الجامعة، داعياً إلى "العمل بروح الكوردايتي لا بروح الحزبية" من أجل توظيف طاقات الجاليات الكوردية بما يخدم المصالح القومية المشتركة.

ويهدف المؤتمر إلى بحث السبل الكفيلة بتفعيل دور الجاليات الكوردية في الساحة الدولية، وتعزيز حضورها السياسي والثقافي والاقتصادي، بما يسهم في دعم القضية الكوردية وترسيخ دور الكفاءات الكوردستانية في مختلف المحافل الدولية.