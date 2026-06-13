رئيس وزراء باكستان: توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطهران إلكترونياً خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم السبت، عن قرب إبرام اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، مؤكداً أنه من المقرر توقيع الاتفاق بصيغة إلكترونية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وقال شريف، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": نحن اليوم أقرب إلى اتفاق السلام من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن تُنجز كافة المتعلقات النهائية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومة بلاده تستكمل حالياً الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة للإشراف على مراسم التوقيع الإلكتروني الفوري عقب انتهاء الصياغات النهائية مباشرة.

مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق جولة جديدة من المباحثات التفصيلية على المستوى الفني بين الطرفين لترسيخ بنود الاتفاق.

وأعرب شريف عن ثنائه وتقديره لالتزام واشنطن وطهران بالمسار الدبلوماسي طوال فترة المفاوضات المعقدة، كما ثمّن الدعم المستمر الذي قدمته دول المنطقة جهود الوساطة.

مبدياً تفاؤله بأن هذا التقارب التاريخي سيشكل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

تأتي هذه الانفراجة الدبلوماسية بعد أشهر من التوترات العسكرية الحادة والاشتباكات الميدانية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في ممر مضيق هرمز الإستراتيجي، حيث لعبت إسلام آباد دور الوسيط الأساسي لتقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الطرفين.

وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكدوا في وقت سابق إحراز تقدم ملموس في مسار المحادثات؛ إذ يتوقع المجتمع الدولي أن يسهم هذا الاتفاق في نزع فتيل الأزمة العسكرية، وتأمين حركة الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية العابرة للمضيق.