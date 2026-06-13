واسط تستعد لإطلاق الخطة الزراعية الصيفية وسط تحديات مائية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الساندة، عن النجاح الكامل للخطة التسويقية لمحصول الحنطة (القمح) للموسم الحالي، مؤكدة ريادة المحافظة في دعم الأمن الغذائي على مستوى العراق، في وقت تبحث فيه الإدارة المحلية مع الحكومة الاتحادية سبل زيادة المساحات المخصصة للخطة الزراعية الصيفية.

تسويق 400 ألف طن من الحنطة وتجاوز عقبات الروتين

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد محافظ واسط، علي حسن سليمون، تفوق المحافظة زراعياً وتجاوز العديد من المعوقات الإدارية واللوجستية التي كانت تواجه الفلاحين في المواسم السابقة، لا سيما في عمليات تسليم المحاصيل بالمراكز التسويقية.

وقال محافظ واسط في المؤتمر الصحفي: نعلن نجاح الخطة التسويقية لمحافظة واسط للموسم الحالي. بفضل تكاتف الجهود واستنفار كافة الدوائر ذات العلاقة في الوحدات الإدارية، استطعنا تسويق نحو 400 ألف طن من الحنطة في محافظة واسط فقط، لتظل المحافظة في الصدارة بدعم الإنتاج الغذائي المحلي وتصديره.

وأشار المحافظ إلى تسهيل الإجراءات اللوجستية للمزارعين بالقول: في الأعوام السابقة، كان طابور انتظار شاحنات التسليم يصل إلى تسعة أيام، لكننا حرصنا هذا العام على دخول السيارات بشكل يومي بحيث لا يتجاوز وقت انتظارها يوماً واحداً، مما أضفى سلاسة كبيرة على العمل.

ووجه سليمون مناشدة إلى رئيس الوزراء لدعم المزارعين وتعويض المتضررين، موضحاً: نطالب دولة رئيس الوزراء بدعم شريحة الفلاحين التي تمثل جزءاً أساسياً من مجتمعنا. كما ندعو إلى تسريع تسديد مستحقات الفلاحين المالية، وتسوية أسعار المحاصيل بين الداخلين في الخطة الزراعية وخارجها، إلى جانب تعويض المتضررين في المساحات الزراعية التي تعرضت لأضرار نتيجة الأمطار وتساقط الحالوب (البرد)، والتي قُدرت بنحو 6 آلاف دونم.

الخطة الصيفية وتحدي الشح المائي

من جانبه، استعرض مدير زراعة واسط، أركان مريوش، ملامح الخطة الزراعية الصيفية المقبلة والتحديات المائية التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد، مبيناً السعي المستمر لتذليل العقبات لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وقال مريوش خلال المؤتمر: بالرغم التحديات المائية الصعبة التي تسببت في تأخير انطلاق الخطة الزراعية. نحن الآن نتطلع إلى الخطة الصيفية بعد أن رفعنا المؤشرات الخاصة بمحاصيل الذرة الصفراء والخضروات".

وحول زراعة محصول الأرز (الشلب)، أوضح مدير الزراعة: حصلنا على موافقة لزراعة محصول الشلب في محافظة واسط، إلا أن المساحة التي جرى إقرارها من قبل الجهات الاتحادية تعد قليلة جداً ولا تتناسب مع المساحات الزراعية الواسعة للمحافظة. وسيكون هناك تواصل مستمر من قبل السيد المحافظ مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة هذه الحصة.

وأضاف مريوش بشأن توفير البذور: أطلقت وزارة الزراعة عملية توزيع البذور الخاصة بمحصول الشلب، ونحن بانتظار المصادقة النهائية على الخطة لنباشر خلال الأيام القليلة المقبلة بتوزيع الكميات المخصصة للمزارعين".

تقرير: حسين علاوي - كوردستان 24 - واسط