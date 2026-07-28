طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تصاعد تدريجي في درجات الحرارة مع استقرار الأجواء الصحوة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعاً مقارنة باليوم السابق.

وبحسب البيان، ستتراوح درجات الحرارة العظمى في المحافظات ليوم غدٍ الأربعاء بين (43) درجة مئوية كأدنى حد في دهوك، و(48) درجة كأعلى حد في محافظتي ميسان والبصرة، فيما تسجل العاصمة بغداد وكركوك والموصل والنجف والمثنى (46) درجة مئوية.

أما بشأن التوقعات لنهاية الأسبوع، فقد أوضح البيان أن يوم الخميس سيشهد ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة بالمناطق الشمالية والوسطى، بينما توالي درجات الحرارة صعودها يوم الجمعة في المنطقة الوسطى. وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم السبت المقبل بأجواء صحوة تتخللها بعض الغيوم، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة بوسط وجنوب البلاد، مقابل انخفاض طفيف في المنطقة الشمالية.