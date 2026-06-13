شرطة الطاقة توضح ملابسات حادثة محطة وقود الشورجة في كركوك

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أربيل (كوردستان 24)- أوضحت مديرية إعلام لواء شرطة الطاقة الأول تفاصيل حادثة وقعت في محطة وقود الشورجة بمحافظة كركوك، بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير إعلام اللواء، المقدم آرام عبدالله في تصريح لكوردستان24، إن أحد المواطنين راجع محطة الوقود مطالباً بالحصول على حصة من الوقود خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها حالياً، إلا أن عامل المحطة رفض تزويده بالوقود بعد التأكد من تسلمه حصته المقررة مسبقاً.

وأضاف أن المواطن قام بتصوير عامل المحطة وهدده بنشر المقطع في حال عدم تزويده بالوقود، الأمر الذي دفع العامل إلى طلب تدخل الشرطة لإخراجه من المحطة ومنع حدوث إرباك في سير العمل.

وأشار إلى أنه أثناء حضور أحد عناصر الشرطة إلى الموقع، وقع الموقف الذي ظهر في التسجيل المصور المتداول، مبيناً أنه تم تقديم شكوى أصولية بحق المواطن في مركز شرطة العروبة، بتهمة تصوير مؤسسة حكومية خلال فترة تشهد أزمة وقود، والتسبب بإثارة البلبلة والضجة داخل المدينة.

وأكد المقدم آرام عبدالله أن عنصر الشرطة لم يقم بالاعتداء على المواطن، وإنما حاول سحب جهاز التصوير فقط أثناء الحادثة، وفقاً للرواية الرسمية للجهات المعنية.



