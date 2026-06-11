تركيا: توقيف 23 شخصاً بينهم مشاهير ونجل برلماني في إطار تحقيقات قضائية

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أفادت تقارير صحفية صادرة عن "صحيفة جمهوريت" التركية في عددها الصادر اليوم الخمیس 11 حزیران/یونیو 2026، أن السلطات الأمنية في مدينة إسطنبول نفذت حملة توقيفات شملت 23 شخصاً، من بينهم أسماء بارزة في أوساط الفن والمجتمع، وذلك في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بخصوص قضايا تتعلق بالمخدرات.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فقد شملت العملية التي قادتها فرق مديرية أمن إسطنبول بتعليمات من الادعاء العام، أسماء معروفة من بينهم الممثلة بيرين سات، والمغني كينان دوغلو، والممثل إنيس أريكان. كما ضمت قائمة الموقوفين كلاً من المغنية عائشة هاتون أونال، والموزع الموسيقي أوزان دوغلو، والمغني بردان مارديني، وياشار إيبيك، وعارضة الأزياء تيسي راموس كوريرا، بالإضافة إلى أحد مشاهير التواصل الاجتماعي كيريمجان دورماز.

وأشار الخبر إلى أن من بين الموقوفين أيضاً أوزجان بكر، نجل النائب عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) في أنقرة "عدنان بكر"، علماً أن أوزجان كان قد تولى سابقاً رئاسة الفروع الشبابية في "الحزب الجيد" (İYİ Parti) عام 2018.

وذكرت المصادر أن عدداً من الموقوفين تم نقلهم في ساعة متأخرة من الليل إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة وأخذ عينات من الدم والشعر، فيما أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات والعمليات الأمنية لا تزال مستمرة لاستكمال إجراءات القضية.