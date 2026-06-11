المتحدث باسم الحج والعمرة: عودة جميع حجاج إقليم كوردستان بسلام واختتام الموسم بنجاح

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، اليوم الخميس 11 حزيران 2026، عن وصول آخر قافلة من حجاج الإقليم إلى أرض الوطن بسلام في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء.

وأوضح ستوني في تصريح صحفي، أن عملية تفويج الحجاج تمت بنجاح ووفقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أنه لم يتبقَ حالياً أي حاج من حجاج إقليم كوردستان في المملكة العربية السعودية، بعد استكمال عودة الجميع.

وأضاف المتحدث: "لقد أدرنا هذا العام عملية ناجحة بكل المقاييس"، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف والشؤون الدينية على دعمه المتواصل، وللشيخ وريا مولانا خالد باليساني، مشرف عملية الحج لهذا العام، وكافة الموظفين والبعثة الإدارية الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن أولى قوافل حجاج الإقليم كانت قد غادرت مطار أربيل الدولي متوجهة إلى الديار المقدسة في 7 أيار 2026. وقد بلغ العدد الإجمالي لحجاج إقليم كوردستان لهذا الموسم 5,120 حاجاً وحاجة، يتوزعون بين 2,368 من الإناث و2,752 من الذكور.