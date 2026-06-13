استئناف العمل في معبر (فيشخابور - سيمالكا) اعتباراً من يوم غدٍ الأحد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة بوابة فيشخابور- سيمالكا، إعادة افتتاح جسر العبور الرابط بين جنوب وغرب كوردستان صباح يوم غد، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد التي أُجريت عليه إثر ارتفاع منسوب مياه النهر.

وقال المشرف على البوابة، شوكت بربهاري، في تصريح لـ كوردستان24، إن الجسر أُغلق بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنتج عن ارتفاع مستوى المياه.

مؤكداً أن أعمال الصيانة أُنجزت وسيُعاد افتتاح الجسر أمام حركة العبور بصورة طبيعية اعتباراً من صباح غد الأحد.