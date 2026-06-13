مصرع شخصين غرقاً في حدود محافظة أربيل

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أربيل (كوردستان24)- لقي شخصان مصرعهما غرقاً، اليوم، في حدود محافظة أربيل، فيما لا يزال البحث جارياً عن جثة أحدهما.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني في إقليم كوردستان، سركوت كارش، لـ "كوردستان 24"، بأن سائحاً عربياً غرق اليوم السبت، 12 حزيران/يونيو 2026، في مياه قرية "بوكرد" التابعة لقضاء كويه (كويسنجق). وفي اليوم نفسه، غرق مواطن آخر يعمل بصفة "بيشمركة" أثناء السباحة في "كومسبان"، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتقصي.

يأتي هذا في وقت توجّه فيه الجهات المعنية في المناطق السياحية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي إرشادات مستمرة للمواطنين والسياح بعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة أو المياه العميقة التي لا يجيدون التعامل معها، ومع ذلك تُسجل سنوياً العديد من حالات الغرق في المناطق السياحية خلال فصل الصيف الحار.