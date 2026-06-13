الداخلية تودع منتسباً من شرطة الطاقة التوقيف وتفتح تحقيقاً بحادثة محطة وقود الشورجة في كركوك

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أربيل (كوردستان24)- وجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية بإيداع أحد منتسبي شرطة الطاقة في محافظة كركوك التوقيف، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، على خلفية حادثة وقعت داخل محطة وقود الشورجة وأثارت جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو يوثق جانباً منها.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن ما صدر من تصرف فردي لا يمثل نهج الوزارة أو قيمها المهنية، مشددةً على استمرارها في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين وفقاً للقانون.

وكان مدير إعلام لواء شرطة الطاقة الأول، المقدم آرام عبدالله، اوضح في بيان له اليوم، أن المواطن الذي ظهر في الفيديو راجع محطة وقود الشورجة طالباً الحصول على حصة من الوقود خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها حالياً، إلا أن عامل المحطة رفض تزويده بالوقود بعد التأكد من أنه سبق وأن استلم حصته المقررة.

وأضاف أن المواطن قام بتصوير عامل المحطة وهدد بنشر المقطع في حال عدم تزويده بالوقود، ما دفع العامل إلى طلب تدخل أحد عناصر الشرطة لإخراجه من المحطة.

وأشار عبدالله إلى أن الحادثة التي وثقها الفيديو وقعت أثناء حضور الشرطي إلى المكان، مؤكداً أن المنتسب لم يقم بالاعتداء على المواطن، وإنما حاول سحب جهاز التصوير منه فقط.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطراف المعنية.