أوقاف أربيل تصدر تعليمات جديدة لتنظيم مجالس العزاء وحصر تلاوة القرآن بالمقرئين المعتمدين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية في محافظة أربيل تعليمات وضوابط جديدة تنظم آلية إقامة مجالس العزاء وتحدد مواعيدها، إلى جانب فرض شروط خاصة بتلاوة القرآن الكريم داخل المساجد والقاعات الدينية.

وفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن الأوقاف حصلت "كوردستان 24" على نسخة منها، فقد حددت المديرية أوقات إقامة مجالس العزاء، بحيث تبدأ بعد ساعة واحدة من صلاة الظهر، وتنتهي قبل ساعة واحدة من صلاة المغرب.

ونصت التعليمات على حصر قراءة القرآن الكريم بالمقرئين المعتمدين رسمياً ممن يحملون الهوية الصادرة عن وزارة الأوقاف، مع حظر قراءة القرآن أو إلقاء الكلمات والخطب من قبل أي شخص آخر داخل مجلس العزاء.

كما ألزمت الضوابط الجديدة صاحب المجلس أو من ينوب عنه بتعبئة نموذج (استمارة) خاصة متوفرة في المساجد والقاعات، يتعهد فيه بالالتزام الكامل بالتوجيهات، وإعادة تسليم القاعة إلى إدارة الأوقاف بحالتها الأصلية فور انتهاء العزاء.

يُذكر أن مدة إقامة مجالس العزاء في إقليم كوردستان كانت تمتد سابقاً لثلاثة أيام، قبل أن تُقلص إلى يومين بناءً على مطالبات شعبية. وعقب تفشي جائحة كورونا، تقدم 300 عالم دين بطلب لتقليص مدة العزاء إلى يوم واحد فقط لتخفيف الأعباء عن المواطنين.